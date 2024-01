À la compo' : Lena Raine

Révélée au grand public en 2018 avec la bande-son de Celeste, Lena Raine n’en était pas à son coup d’essai, ayant déjà à son actif plusieurs compositions pour des jeux indépendants, un MMORPG de renommée mondiale et un album solo (ou plutôt EP).

N'oubliez pas le Guild

Avec une mère danseuse et un père musicien, Lena a été bercée très tôt par la musique. Mais aussi par les jeux vidéo, avec notamment les deux premiers Zelda sur NES, Adventures in the Magic Kingdom, Streets of Rage, Metroid, Xenogears, etc. Fascinée par les compositions de Koji Kondo, Yoko Shimomura ou encore Yasunori Mitsuda, elle utilise le matériel d’enregistrement de son père pour se faire ses propres compilations en captant le son de la télé durant ses parties, à une époque où il était quasiment impossible d’avoir un album officiel de musiques de jeux vidéo.

Après avoir commencé des études dans l’animation 2D/3D, elle change de cursus pour sortir diplômée en composition musicale de la faculté des arts Cornish. Malheureusement, durant la première décennie du XXIe siècle, il est difficile de se faire une place dans le milieu. Son premier contrat vient d’une connaissance, Scott Cairns, qui a l’idée de proposer à de jeunes compositeur·ice·s de travailler avec lui sur le contenu additionnel d’un jeu de stratégie militaire, Gary Grigsby's World at War: A World Divided. L’opportunité pour de nombreux jeunes aspirants d’être enfin crédités dans un jeu. Parmi eux, on peut noter la présence de Justin E. Bell, futur compositeur des jeux Pillars of Eternity et The Outer Worlds. Ce démarrage n’est pas le début d’une belle histoire pour Lena, qui ne réussit pas à trouver d’autres contrats et rejoint Nintendo en tant que responsable de certification. En 2010, elle quitte la firme japonaise pour occuper le même poste chez Warner Bros avant de rejoindre ArenaNet comme quest designer sur Guild Wars 2. À l'occasion d'un événement saisonnier du jeu, l’Hivernel, elle crée un contenu en lien avec l'ambiance des fêtes de fin d'année. Mais, dans la bande-son de Guild Wars 2, aucun morceau ne lui convient pour accompagner sa création. Consciente qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle prend l'initiative de composer deux morceaux exclusifs dédiés à cet événement.

Cet élan d’audace va s’avérer payant, car son travail est remarqué par les joueur·euse·s, ce qui pousse Maclaine Diemer, en charge des musiques de l'extension Heart of Thorns, à lui proposer de participer à la composition des musiques de ce nouveau contenu. Sans quitter son poste de quest designer, Lena compose 6 morceaux, dont certains portent déjà les traces de son style si particulier.

L’année suivante, 2016, est particulièrement prolifique pour Lena, avec ses premières compositions en solo pour des jeux indépendants comme PANIC at Multiverse High! ou Hackmud. Mais c’est aussi l’année de sortie de son premier EP, Singularity, qu’elle signe sous le nom de Kuraine, pseudonyme qu'elle réserve à ses travaux en dehors du milieu vidéoludique.

Dès les premières secondes, son style est reconnaissable. Des notes électro qui évoquent un voyage intérieur fait de doutes et d’angoisse sans jamais cesser d’être entraînant, comme s’il était hors de question de ne pas avancer, coûte que coûte. Il serait presque aisé de faire passer cet album pour des musiques de Celeste tant l’intention, la profondeur des émotions communiquées et la rythmique sont proches. Telle est l’identité musicale de Lena Raine à ce moment de sa vie. Car comme toute œuvre personnelle, elle n’est que l’écho de la personne que l’on est au moment de la créer. Une personne qui évolue au fil du temps.

La Montagne magique

C’est en écoutant cet album que Maddy Thorson, co-créatrice de Celeste, décide de prendre contact avec Lena pour lui proposer d’écrire les musiques de son futur jeu. À cette période, Lena ne travaille plus pour ArenaNet mais chez Ubisoft Montreal sur le prochain Far Cry 5, au poste de level designer. Son premier jet est une composition très rythmée et enjouée inspirée des musiques des jeux Kirby, qui ne correspond pas aux attentes de Maddy. Virage à 180°, Lena revient à un style plus introspectif proche de celui de Singularity et de l’histoire qui s’écrit autour de Madeline, la protagoniste de Celeste. Très proche de Maddy et Noel Berry, Lena est aux premières loges pour suivre l’évolution du jeu. Les dimensions personnelles et psychologiques qu'épouse le jeu font directement écho à ses propres émotions. Elle se retrouve dans les épreuves, les peurs et les angoisses de Madeline et y puise l’inspiration pour un résultat et un succès qu’on ne présente plus.

À l’occasion de la création des faces B de Celeste, elle repense à l’initiative de Scott Cairns, des années plus tôt, et propose à des amis de composer les musiques de ces niveaux. Certains sont alors déjà bien connus dans le milieu, comme Jake Kaufmann (Shovel Knight) ou Ben Prunty (Faster Than Light), et d’autres y saisissent l’opportunité d’être un peu sous les projecteurs, comme Christa Lee, Maxo ou In Love With a Ghost. Une occasion unique de découvrir leur revisite des thèmes de Celeste, ainsi que leurs précédents travaux, si l’on s’avère réceptif à la proposition.

Avec Celeste, Lena Raine change de dimension et de statut. Symbole de ce changement, sa présence sur scène pour jouer avec l’orchestre des Game Awards dans un medley mélangeant son morceau "First Steps" avec des musiques de God of War, Assassin’s Creed Odyssey ou encore Red Dead Redemption 2. Cette nouvelle notoriété est un bouleversement dans sa vie. Et, de son propre aveu, elle n’était pas prête. Toujours en 2018, elle sort ESC, une nouvelle interactive de sa propre création dont elle compose elle-même la musique. Elle enchaîne en 2019 avec ce qu’elle considère être son premier album solo, Oneknowing (Singularity étant considéré comme un EP en raison de son faible nombre de morceaux). Fait notable, elle sort cet album sous le nom de Lena Raine et non de Kuraine, comme elle en avait l’habitude pour ses créations hors jeux vidéo. À l’instar de Singularity, Oneknowing est un album extrêmement personnel, c’est un voyage intérieur au fil duquel Lena nous raconte comment elle a essayé de trouver un nouvel équilibre après le raz de marée qu’a été Celeste dans sa vie.

La pochette de l’album est dessinée par Aurahack, sa compagne, et pour les parties de l’album au violon, on retrouve Michaela Nachtigall, connue sous le pseudonyme Mklachu sur YouTube, où elle a gagné en notoriété avec différentes reprises à l’otamatone.

En 2019, Lena rempile pour le DLC gratuit de conclusion de Celeste, Farewell. Après la guitare pour Théo et la thérémine pour Mr Oshiro dans le jeu de base, cette fois, c'est l’oiseau que l’on cherche absolument à attraper dans Farewell qui se voit attribuer un instrument, le violon. L’occasion rêvée de retravailler avec Michaela Nachtigall. Centré sur le deuil et le difficile processus d’acceptation, Farewell et sa bande-son se couvrent d’une gravité notable qui garde toujours en son sein une douceur réconfortante et encourageante. Le morceau éponyme, "Farewell", plus long de tout l’album avec ses 8 minutes et 20 secondes, se termine par des arpèges au synthé, rappelant ceux du morceau "Bliss" de Muse, évoquant les vagues d’émotions par lesquelles le jeu et sa musique nous ont fait passer. Un chef-d'œuvre.

Une pile éclectique

La page Celeste étant définitivement tournée, Lena continue sa route en composant un morceau pour Sackboy: A Big Adventure sur PlayStation 5, puis un album de reprises de Oneknowing, à la manière des faces B de Celeste, mais avec cette fois certains compositeurs jouissant déjà d’une renommée certaine, comme Yasunori Nishiki (Octopath Traveler). En 2019, on la retrouve au mix de quelques chansons pour le film Steven Universe. En parallèle, elle s’occupe de certains arrangements des musiques de Toby Fox pour le chapitre 2 de Deltarune.

En 2020, elle reçoit une proposition par mail de Mojang Studios, qui gère l’évolution de Minecraft depuis le rachat par Microsoft et le départ de Markus Persson. Une opportunité incroyable de travailler sur l’un des jeux, initialement indépendant, les plus mondialement connus. Dans le cadre de ce partenariat, elle compose les musiques du nouveau contenu Nether Update, puis sept morceaux pour Caves and Cliffs et trois pour The Wild Update. Il est assez touchant de parcourir les forums de Minecraft pour y lire de jeunes joueur·euse·s qui découvrent et aiment les musiques de Lena Raine sans l’avoir connue pour son travail sur Celeste.

En 2021, elle compose les musiques de Chicory: A Colorful Tale, le nouveau jeu de Greg Lobanov, connu pour Wandersong et ancien colocataire de Maddy Thorson et Noel Berry. Au fil des morceaux, on trouve une douceur chaleureuse comme Lena sait nous en offrir, entrecoupée d’instants de gravité où son synthétiseur semble nous embarquer dans un univers parallèle et sombre avant que l’apaisement ne revienne. À la différence du monde de Chicory, qui est entièrement noir et blanc avant que nous ne repeignions tout selon notre inspiration, cette nouvelle OST de Lena Raine explose de mille couleurs moelleuses et rassurantes, poétiques et parfois dramatiques.

La même année, on retrouve Lena à la composition du jeu de simulation de vie de pêcheur en voxel, Moonglow Bay. Elle revient aussi pour quelques morceaux sur la dernière extension de Guild Wars 2, End of Dragons. Littéralement un retour aux sources pour Lena, qui n’a pas chômé depuis son départ d’ArenaNet.

En 2023, elle compose les musiques du dernier jeu narratif du studio DON'T NOD, Harmony: The Fall of Reverie, en faisant de nouveau équipe avec Michaela Nachtigall. Véritable melting-pot de toutes les ambiances et de tous les styles qu’elle a pu développer au fil de ses précédents albums, son travail pour Harmony: The Fall of Reverie est un must have pas assez populaire à mon goût.

Pour ce qui est des projets à venir, il va falloir attendre encore quelques mois pour voir son travail sur Beastieball, le prochain jeu de Greg Lobanov, un RPG avec une composante de volley-ball au tour par tour et dont la démo nous offre déjà un aperçu des futures musiques de Lena Raine pour le jeu. À moins qu’elle ne nous réserve de nouvelles surprises comme elle a déjà pu le faire par le passé.

